Russia: Commissione elettorale centrale lancia slogan e simbolo voto riforma costituzionale

- La Commissione elettorale centrale (Cec) della Federazione Russa ha approvato lo slogan e il simbolo per il voto popolare sugli emendamenti alla Legge fondamentale, previsto il 22 aprile. Secondo quanto riferito dall'agenzia "Rbk", lo slogan sarà "Il nostro paese, la nostra Costituzione, la nostra decisione!". Il logo scelto sarà una Costituzione aperta con un tricolore russo. Il progetto, secondo l'agenzia, è stato sviluppato dall'agenzia di pubbliche relazioni Ima-Consulting. Nelle riunioni della Commissione elettorale centrale, la questione dello slogan e del logo non è stata ancora formalmente presa in considerazione. Il 23 gennaio la Duma di Stato ha adottato in prima lettura un progetto di legge per apportare modifiche alla Legge fondamentale, presentato come unico pacchetto di emendamenti dal presidente Vladimir Putin. La seconda lettura del disegno di legge è prevista per il 10 marzo, mentre la terza per il giorno successivo. La votazione si svolgerà il 22 aprile, dichiarato giorno festivo. (Rum)