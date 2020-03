Coronavirus: Senegal, ministro Sanità conferma primo caso a Dakar

- Il ministro della Sanità del Senegal, Abdoulaye Diouf Sarr, ha confermato il primo caso di coronavirus nel paese, il secondo caso in Africa sub-sahariana dopo quello confermato in Nigeria la scorsa settimana. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha dichiarato che il contagiato è un cittadino francese che vive in Senegal ed è tornato nel paese da una vacanza in Francia lo scorso 26 febbraio su un volo di Air Senegal. Al suo ritorno all'aeroporto della capitale Dakar, l'uomo ha superato un controllo della temperatura ma due giorni dopo ha manifestato la febbre e si è recato in una clinica privata per un controllo. Il paziente è stato in contatto con sua moglie e i suoi due figli, ma non è chiaro quante altre persone siano entrate in contatto con lui. Il caso è il secondo contagio confermato in Africa sub-sahariana dopo l'italiano risultato positivo in Nigeria e il nono nel continente africano dopo tre casi confermati in Algeria, due in Egitto, uno in Tunisia e uno in Marocco. Secondo le ultime stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, il virus ha finora infettato più di 89 mila persone in 66 paesi per un totale di oltre 3 mila decessi. (Res)