Georgia-Armenia: incontro fra premier Gakharia e Pashinyan, rapporti bilaterali storici (2)

- Il primo ministro Gakharia ha aggiunto che i governi armeno e georgiano stanno lavorando sulla base di contatti quotidiani per approfondire ulteriormente le relazioni amichevoli tra i due paesi. "Ricordo il nostro incontro a Erevan: è stato molto produttivo e penso che l'incontro di oggi diventerà anche una base per approfondire ulteriormente le relazioni tra i nostri popoli. Viviamo in una regione difficile e ci rendiamo conto che la stabilità regionale è un percorso inevitabile per lo sviluppo dei nostri paesi. In primo luogo, dobbiamo preoccuparci della pace dei nostri paesi, quindi solo successivamente delle questioni economiche, politiche, culturali e di tutti gli altri che vengono citati", ha detto Gakharia, esprimendo la certezza che Armenia e Georgia stanno cercando di approfondire il loro rapporto di amicizia. (Res)