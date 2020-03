Coronavirus: direttore Oms in Africa, entro due settimane test pronti in tutti i paesi sub-sahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i paesi dell'Africa sub-sahariana saranno in grado di effettuare test sul coronavirus "entro un paio di settimane". Lo ha dichiarato all'emittente "Bbc" il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, precisando che al momento sono 33 i paesi della regione a disporre già di strutture adeguate. "Ci aspettiamo che nelle prossime due settimane tutti e 47 i nostri stati membri dispongano delle strutture per diagnosticare questo virus", ha detto Moeti. Finora sono due i casi confermati di contagio da coronavirus in Africa sub-sahariana: si tratta di un cittadino italiano in Nigeria e di un cittadino francese in Senegal. I casi si aggiungono ai tre confermati in Algeria, ai due in Egitto, uno in Tunisia e uno in Marocco. Secondo le ultime stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, il virus ha finora infettato più di 89 mila persone in 66 paesi per un totale di oltre 3 mila decessi. (Res)