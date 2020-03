Corruzione: 11 arresti a Messina, fermati funzionari pubblici

- Questa mattina a Messina sono state arrestate 11 persone, ritenute a vario titolo responsabili di fattispecie delinquenziali nel campo della corruzione, della rivelazione di segreto d’ufficio e della fittizia intestazione di beni. 14, in totale, i soggetti indagati. Tra i fermati ci sarebbe anche un autista giudiziario in servizio al Tribunale di messina, accusato di rivelazione di segreti d'ufficio e posto ai domiciliari. In cambio di favori avrebbe dato a un'altro degli indagati informazioni magistrati e inchieste. È in corso di esecuzione il sequestro preventivo del complesso di beni e utilità economiche di una società commerciale. L’azione investigativa della Polizia di Stato ha avuto inizio la notte di Capodanno del 2019, quando la saracinesca di un esercizio commerciale, una tabaccheria sita in zona Camaro, è stata bersaglio di alcuni colpi di arma da fuoco. Tale episodio, secondo le ricostruzioni degli agenti, integrava gli estremi di un preciso segnale intimidatorio rivolto ai titolari dell’esercizio per un possibile intento estorsivo. La squadra mobile ha avviato così una mirata azione investigativa che ha consentito, fin da subito, di portare alla luce l’esistenza di un sistema di corruzione che coinvolgeva soggetti operanti sia nel settore pubblico che in quello privato.(Ren)