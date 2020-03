Romania: Pnl avvia negoziati con gruppi parlamentari per formazione maggioranza

- Il Partito nazionale liberale (Pnl) ha iniziato i negoziati con gli altri gruppi parlamentari romeni nel tentativo di formare una maggioranza che possa sostenere il governo guidato dal primo ministro designato Florin Citu. Le audizioni dei ministri nelle commissioni parlamentari iniziano oggi e dureranno fino a giovedì. Dall'opposizione, i socialdemocratici accusano i liberali di non aver rinunciato all'idea di provocare elezioni politiche anticipate. Il presidente dell'Unione salvate la Romania (Usr), Dan Barna, ha dichiarato che non c'è stata una richiesta espressa da parte dei liberali per la votazione o meno del governo Citu, spiegando che il suo partito ritiene opportuna la strada della stabilità. "L'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) è pronta a garantire la maggioranza necessaria per la votazione del governo Citu, ma una decisione finale dipende dall'ordinanza sulle elezioni anticipate", ha affermato il leader del partito, Kelemen Hunor, con la precisazione che sta aspettando la motivazione della Corte Costituzionale per questa ordinanza. (segue) (Rob)