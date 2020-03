Coronavirus: Zinno, non è il caso di interrompere le elezioni a San Giorgio (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino all'altro ieri non vi era un indirizzo preciso per le amministrazioni, quini ognuno si muoveva in base alla situazione del territorio. Ad oggi abbiamo un indirizzo comune a tutti, quindi è giusto che venga seguito". Lo ha dichiarato Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Abbiamo fatto delle azioni che, in qualche modo, tranquillizzasse le persone - ha proseguito il sindaco - Non credo sia il caso di interrompere le elezioni, la situazione non è così grave. Va garantita la partecipazione di tutti, anche di tutte le zone in quarantena. C'è un'altra settimana per capire se va rinviata o meno. Come garantire il voto nelle zone di quarantena è davvero difficile. Ville vesuviane? Le scuole vengono chiuse perché son un veicolo più facile, tutto il resto non è mai stato chiuso. Ho fatto un'ordinanza sulle scuole un invito agli esercizi commerciali di effettuare una sanificazione", ha concluso Zinno. (Ren)