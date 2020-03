Coronavirus: Nigeria, 43 persone in quarantena nello stato dell'Altopiano settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 43 persone, tra cui quattro cittadini cinesi, sono state messe in quarantena nello stato dell'Altopiano settentrionale, nel nord della Nigeria, come misura di precauzione per contenere la possibile diffusione del coronavirus dopo il primo caso confermato nel paese. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal portavoce dell'amministrazione statale Dan Manjang, i quattro cittadini cinesi - un gruppo di minatori arrivati ​​in Nigeria la scorsa settimana - sono stati messi in quarantena all'interno dei locali in cui vivono vicino alla città di Jos. Ieri le autorità della Nigeria hanno reso noto di essere in contatto con le circa 100 persone che potrebbero essere state esposte al contagio da parte del cittadino italiano risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Lo ha riferito ai media locali il commissario per la Salute dello stato di Lagos, Akin Abayomi. L’uomo, ha aggiunto il funzionario, è arrivato a Lagos lo scorso 24 febbraio proveniente da Milano a bordo di un volo della Turkish Airlines che aveva fatto scalo ad Istanbul, per poi trasferirsi nel vicino stato di Ogun dove è rimasto per quasi due giorni interi prima di essere isolato. L'uomo, che attualmente si trova in un ospedale del distretto di Yaba, a Lagos, lavora come fornitore per l’azienda produttrice di cemento Lafarge Africa, con sede a Lagos. (segue) (Res)