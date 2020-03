Coronavirus: Nigeria, 43 persone in quarantena nello stato dell'Altopiano settentrionale (2)

- La società ha rilasciato domenica scorsa una dichiarazione in cui afferma che le sue linee di produzione di cemento restano aperte e che 39 persone entrate in diretto contatto con l'uomo sono state messe in quarantena. “Come azienda, abbiamo immediatamente identificato le persone che hanno avuto un contatto diretto con la persona interessata. Abbiamo ugualmente avviato il protocollo di isolamento, quarantena e disinfezione. Ringraziamo la leadership esemplare del ministero federale della Sanità e dei governi statali di Ogun e Lagos per aver fornito rapidamente le strutture di risposta e collaudo e stiamo lavorando in piena cooperazione con tutte le autorità locali. Lafarge Africa sta anche lavorando in stretta collaborazione con International Sos, il nostro fornitore di servizi medici, una delle principali società sanitarie globali”, si legge nella nota. (segue) (Res)