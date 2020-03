Coronavirus: Nigeria, 43 persone in quarantena nello stato dell'Altopiano settentrionale (3)

- Nei giorni scorsi il presidente Muhammadu Buhari ha esortato in una nota i cittadini a “non farsi prendere dal panico”, sostenendo che “un allarme eccessivo causerebbe più danni che benefici”, e ha elogiato il ministero della Salute, il Centro per il controllo delle malattie e i governi degli stati federati per la loro risposta all’emergenza. Buhari ha quindi invitato i cittadini nigeriani a fidarsi solo delle informazioni fornite dal governo e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e a seguire i loro consigli per impedire la trasmissione del virus. Il ministero della Salute ha inoltre dichiarato di aver attivato il suo programma di risposta per garantire che qualsiasi focolaio di virus sia “controllato e contenuto rapidamente”, mentre il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha annunciato che pubblicherà rapporti giornalieri con aggiornamenti su eventuali casi di coronavirus nel paese. (Res)