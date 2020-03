Coronavirus: primo caso confermato di contagio in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Marocco ha annunciato di aver registrato un primo caso di coronavirus confermato dall'Istituto Pasteur-Maroc. Si tratta di un cittadino marocchino residente in Italia ricoverato all'ospedale Moulay Youssef di Casablanca. Le condizioni dell’uomo non sono per il momento motivo di preoccupazione. Il paziente è sottoposto a monitoraggio presso l'unità di isolamento dell'ospedale Moulay Youssef di Casablanca, dove sarà curato secondo le misure sanitarie in vigore, osserva la stessa fonte. La dichiarazione afferma che un team del ministero della Salute è stato rapido nell'identificare e realizzare le analisi necessarie per tutti coloro che erano in contatto con il paziente. Sulla scia di questo comunicato stampa, l'International Agricultural Show (Siam), in programma per Meknes dal 14 al 19 aprile 2020, è stato cancellato. La mossa rientra nelle misure di sicurezza legate all'epidemia di Covid-19 e nelle restrizioni alle principali manifestazioni di massa. Poche ore prima il capo del governo marocchino, Saadeddine El Othmani, aveva annunciato a Rabat durante una conferenza stampa organizzata congiuntamente con il ministro della Salute, Khalid Ait Taleb, che "nessun caso di coronavirus è stato ancora rilevato formalmente in Marocco". "Sono stati rivelati 27 casi sospetti ma le loro analisi si sono rivelate negative", aveva affermato il premier. "Il governo rimane vigile e adotterà tutte le misure necessarie per far fronte a questo virus se apparirà in Marocco", ha assicurato El Othmani, mettendo in guardia contro le false informazioni attualmente in circolazione e che tendono a creare un clima di psicosi. (Mar)