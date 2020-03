Difesa: Marocco, arrivo dell’artiglieria Usa per manovre militari

- Pezzi di artiglieria e veicoli militari statunitensi sono arrivati ieri, 2 marzo, in Marocco, spostandosi da Agadir a Tan-tan in preparazione dell'esercitazione congiunta marocchino-statunitense "Leone africano", in programma dal 23 marzo al 3 aprile 2020 nel sud del Marocco. Non meno di 5 mila soldati prenderanno parte alle manovre militari tese rafforzare l'interoperabilità e la capacità di riassegnazione delle forze alleate in Nord Africa, Africa occidentale e intorno al Mediterraneo. I paesi partecipanti a questa esercitazione, posti sotto l'alto comando di Africom (United States Command for Africa, con sede a Stoccarda, Germania), includono oltre al Marocco e agli Stati Uniti anche Egitto, Mauritania, Senegal, Tunisia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi e Portogallo. (Mar)