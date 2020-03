Egitto: governo lancia sito web per informare i cittadini sul coronavirus

- Il governo egiziano ha lanciato un sito web per fornire informazioni sul nuovo coronavirus, sotto il nome di www.care.gov.eg. Il sito include informazioni generali sul virus (metodi di trasmissione - modi per prevenirlo - le persone maggiormente a rischio di infezione), e in risposta alle indagini più comuni al mondo, comprende anche un pacchetto di pubblicazioni e video educativi per prevenire le malattie, nonché un aggiornamento dello stato dei contagi in tutto il mondo. (Cae)