India: diritti umani, governo contrario a intervento Onu alla Corte suprema su cittadinanza (2)

- La legge, promulgata il 12 dicembre, prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Il riferimento alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam, ha provocato contestazioni, sia in parlamento, dove è stata avversata dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e da altre forze di minoranza, sia sul territorio, sia sul fronte giudiziario. Si sono svolte manifestazioni in varie città del paese, compresa la capitale, e ci sono stati scontri tra manifestanti e agenti di polizia, con numerose vittime. Decine di petizioni sono state presentate alla Corte suprema. La massima autorità giudiziaria ha respinto le istanze di sospensione della nuova legge ma ha accettato di esaminarne la legittimità costituzionale e ha chiesto al governo di rispondere alle obiezioni. (segue) (Inn)