Malesia: nuovo premier Muhyiddin: “Non sono un traditore” (6)

- E’ ormai chiaro che Mahathir non ha mai avuto intenzione di servire come mero primo ministro ad interim, per poi cedere il potere Anwar: questi non aveva potuto assumere direttamente la guida dei progressisti alle elezioni del 2018, trovandosi allora in carcere per accuse di natura politica. Il colpo di mano del premier è stato possibile però soltanto in virtù del forte sostegno e della fiducia di cui il capo del governo 94enne gode tra gli elettori di etnia malay, sin dalla sua prima, lunghissima stagione di leader della Malesia, dal 1981 al 2003. I malay guardano a Mahathir come garante contro i tentativi dei partiti progressisti diridimensionare la politica “Bumiputera” in vigore sin dal 1971, che concede ai malay vasti privilegi, ad esempio nelle graduatorie per le ammissioni accademiche e l’impiego pubblico. I progressisti ambivano a superare tale sistema basato sulla discriminazione positiva di una singola etnia, ormai generalmente riconosciuta come un freno allo sviluppo economico e alla coesione sociale della Malesia. (segue) (Fim)