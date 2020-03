Cina: coronavirus, altri sette i casi di Covid-19 importati dall'Italia nello Zhejiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una contea nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha segnalato altri sette casi di Covid-19 "importati" dall'Italia, che portano a 13 il totale dei casi di infezione ricondotti alla medesima fattispecie. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times", i sette casi recentemente segnalati hanno lavorato nello stesso ristorante di Bergamo, come il primo caso importato all'estero nella contea di Qingtian. Ieri sono risultati positivi al test dell'acido nucleico. Sei di loro hanno condiviso il volo SU2415H da Milano a Mosca e si sono trasferiti da Mosca all'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong il 27 febbraio. Hanno raggiunto la contea di Qingtian il 28 febbraio e sono stati immediatamente posti in quarantena. Uno dei soggetti infetti si è imbarcato sul volo LH0273 dall'Italia ed è transitato per dalla Germania il 29 febbraio, arrivando Shanghai. Anche quest'ultimo è stato messo in quarantena dopo essere arrivato a Qingtian il 29 febbraio. La contea di Qingtian è una nota "città natale di cinesi d'oltremare" con una popolazione di 330mila abitanti, di cui circa 100mila vivono in Italia, secondo i media.(Cip)