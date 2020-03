Uruguay-Cina: presidente Lacalle Pou incontra ministro Ambiente Li (3)

- Con l'insediamento di Lacalle Pou alla presidenza dell'Uruguay, questa domenica, si interrompono quindici anni di governo del Frente Amplio, la coalizione di centrosinistra degli ex presidenti Tabaré Vazquez e José Pepe Mujica. Un cambiamento non solo di facciata ma che, secondo quanto annunciato dallo stesso Lacalle Pou nel suo discorso di insediamento, implica una svolta sostanziale per quanto riguarda le politiche in materia, economica, fiscale, della sicurezza, e degli affari esteri. Il neo presidente ha quindi assicurato che il suo sarà un governo di tutti gli uruguaiani. "Non cambieremo una metà del paese per l'altra, manterremo ciò che è stato fatto bene, correggeremo quello che è stato fatto male e faremo quello che non è stato fatto", ha detto il leader del Partido Nacional. (segue) (Cip)