Uruguay-Cina: presidente Lacalle Pou incontra ministro Ambiente Li (4)

- In materia economica Lacalle Pou ha sottolineato che l'Uruguay deve "recuperare competitività" dato che "la situazione economica si è deteriorata e sono calati gli investimenti". Sul fronte fiscale il presidente ha dichiarato che "il governo ha l'obbligo di agire in forma austera", e che tra le prime iniziative ci sarà quella di un progetto per la creazione "di una vera legge fiscale" e che verrà applicato "un monitoraggio in tempo reale delle politiche pubbliche". Al tempo stesso il presidente ha anticipato che convocherà in tempi brevi i rappresentanti di tutti i partiti per avviare una discussione sulla "riforma della previdenza sociale". (segue) (Cip)