Cina: coronavirus, governo facilita procedure burocratiche agli stranieri

- L'Amministrazione nazionale per l'immigrazione della Cina ha attuato misure speciali per facilitare il soggiorno degli stranieri nel paese, nonché i loro arrivi e partenze nel contesto dell'epidemia di Covid-19. "Senza la necessità di una domanda separata, gli stranieri in Cina avranno il permesso di soggiorno o di residenza esteso automaticamente per due mesi durante il periodo epidemico", ha detto Liu Haitao, funzionario dell'amministrazione durante una conferenza stampa a Pechino. "Gli uffici dell'immigrazione a livello nazionale rilasceranno permessi "urgenti" di uscita e ingresso entro 24 giorni per coloro che verranno in Cina per missioni anti-Covid-19, tra cui assistenza medica, sviluppo di farmaci e scambi accademici", ha detto Liu. Si può inoltre richiedere un visto speciale nei porti di entrata cinesi se il viaggio è effettuato con un preavviso troppo breve, ha aggiunto il funzionario. "Come i cittadini cinesi, i residenti stranieri in Cina possono presentare domande online e ricevere i documenti presso il proprio domicilio dopo l'emissione", ha affermato Liu.(Cip)