Cina: presidente Xi nomina nuovi ambasciatori in Ucraina, Israele e Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha nominato tre nuovi ambasciatori in seguito a una decisione del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhu", Fan Xianrong è stato nominato ambasciatore in Ucraina, in sostituzione di Du Wei. Du Wei è stato nominato ambasciatore a Israele, in sostituzione di Zhan Yongxin. Sun Lijie è stato nominato ambasciatore in Slovacchia, in sostituzione di Lin Lin.(Cip)