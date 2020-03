Imprese: Gm pronta a svelare suo piano per competere con Tesla

- General Motors (Gm) vuole cercare di convincere gli investitori di Wall Street che il suo piano di produzione di auto elettriche, che verrà presentato questa settimana, può portare il gruppo a competere con Tesla. La notizia arriva mentre l'industria automobilistica sta cercando di spostarsi verso la produzione di veicoli elettrici. Mercoledì 4 marzo il colosso di Detroit mostrerà le sue idee per lo sviluppo di auto elettriche, presentando circa dieci nuovi veicoli, secondo fonti anonime citate dalla stampa Usa. Nel corso dell'incontro si discuterà anche di come nei prossimi anni il colosso svilupperà una rete di distributori di energia elettrica per le ricariche. Da quando, più di due anni fa, Gm ha annunciato l'intenzione di produrre almeno 20 nuovi veicoli completamente elettrici e di impegnarsi in un futuro a emissioni zero, il gruppo non si è mosso alla velocità attesa dagli investitori. Da allora Gm ha messo sul mercato solo tre nuovi veicoli elettrici in Cina e le vendite della sua unica auto completamente elettrica negli Stati Uniti, la Chevrolet Bolt EV, sono continuate a scendere negli ultimi due anni. (Nys)