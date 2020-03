Indonesia: banca centrale ottimista su prospettive economiche nonostante coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, è in aumento all’inizio del suo secondo mandato quinquennale: la maggior parte degli elettori indonesiani esprime apprezzamento per l’operato del capo dello Stato, secondo un sondaggio pubblicato da Indo Barometer, che attribuisce un tasso di fiducia del 70,1 per cento al suo governo 100 giorni dopo l’inizio della nuova legislatura. L’esordio appare assai più positivo rispetto ai primi 100 giorni del primo mandato presidenziale di Widodo, nel 2015, quando i sondaggi attribuivano al presidente indonesiano un tasso di approvazione del 57,5 per cento. Gli elettori del quarto paese più popoloso del pianeta esprimono soddisfazione soprattutto in merito al processo democratico del paese, inclusa la libertà di parola. Il sondaggio sprona Widodo ad accelerare le riforme economiche tese ad aumentare gli investimenti esteri e dare impulso all’occupazione. (segue) (Fim)