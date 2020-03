Coronavirus: Morelli (Lega), a Milano farmacia a domicilio per anziani, bravi operatori

- Il deputato e capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano Alessandro Morelli in una nota ringrazia “chi in questi giorni di difficoltà fa qualcosa per il prossimo. Alcuni operatori hanno dichiarato al Comune di Milano, così come conferma il sindaco, di voler dare vita ad una farmacia a domicilio gratuita per gli over 65, per ampliare il servizio già esistente al numero 800 189 52”. “Questa iniziativa - osserva Morelli - fa onore alla città, perché verrà incontro ai tanti anziani che in questo momento, a seguito delle disposizioni regionali, è preferibile che restino a casa per tutelare la propria salute. In questo momento gli anziani hanno bisogno di tutto l'appoggio e l'affetto possibile”. (com)