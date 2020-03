Usa: senato pronto ad approvare pacchetto di leggi su energie pulite

- Questa settimana il Senato Usa si sta preparando a votare una legge pensata per portare gli Stati Uniti a usare fonti di energia più pulite. L'esteso disegno di legge - che unisce circa 50 proposte relative all'energia - coinvolge quasi ogni parte del settore energetico della nazione. Tuttavia, diversi critici della legge - scrive il “Washington Post” - sostengono che sia un insieme di piccoli provvedimenti in un momento in cui il pianeta deve agire per contrastare i cambiamenti climatici in modo più deciso. Il disegno di legge, American Energy Innovation Act, non riguarda specificamente i cambiamenti climatici. La parola "clima" appare solo una volta in una sintesi di due pagine. Ma sostiene alcuni provvedimenti per rallentare l’emissione di gas serra. Obbliga a una maggiore efficienza energetica negli edifici federali, offre sconti per i consumatori che acquistano elettrodomestici più efficienti, estende per 15 anni gli incentivi per l'energia idroelettrica e investirà denaro nella ricerca per l'energia eolica, solare e geotermica, nonché per batterie migliori.(Nys)