Imprese: Twitter, Elliot Management vuole sostituire l'ad Jack Dorsey

- L'investitore attivista statunitense Elliott Management ha acquistato quasi il 5 per cento del capitale di Twitter e ritiene che la chiave per far crescere il valore del social media sia sostituire Jack Dorsey con un nuovo amministratore delegato. Lo scrive il quotidiano online "Axios" citando fonti anonime. Elliott sostiene che Dorsey non riesca a focalizzare la sua attenzione solo su Twitter, visto che gestisce anche la società di pagamenti Square, in cui avrebbe un maggiore interesse finanziario. Inoltre Dorsey vuole trascorrere gran parte del 2020 in Africa, per comprendere meglio la rivoluzione fintech del continente. Da quando Dorsey guida Twitter ci sono stati moltissimi cambi ai vertici ed è mancato un vero rinnovo del prodotto; è stata inoltre abbandonata la piattaforma per la condivisione di video Vine, che come scrive Axios si basava sullo stesso concetto della cinese TikTok, che in questo momento sta conquistando i mercati internazionali. (Nys)