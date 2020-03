Canada: banca centrale pronta a tagliare costo del denaro per coronavirus

- Bank of Canada si prepara a tagliare i tassi sul denaro per mitigare i possibili rischi di un rallentamento economico a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo scrive la stampa canadese che cita diversi investitori: alcuni parlano della possibilità è che l'istituto canadese mercoledì decida un taglio di 25 punti base, altri invece sostengono che ci sarà un abbassamento più sostanzioso, di 50 punti base. Bank of Canada ha più volte fatto capire di essere contraria ai tagli, a differenza della Federal Reserve Usa che è intervenuta in modo massiccio sul costo del denaro. Tuttavia, la ricaduta economica dell'epidemia - incluso un calo del 30 per cento del prezzo del petrolio - dovrebbe spingere il governatore Stephen Poloz verso un taglio.(Res)