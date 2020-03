Coronavirus: F. Sala, migliori ricercatori li abbiamo in casa

- Durante la conferenza stampa in Regione Lombardia per fare il punto sull’emergenza coronavirus, il vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala ha mandato un plauso al “mondo della ricerca lombarda di cui fanno parte tanti ricercatori, laboratori e case farmaceutiche”, che - ha sottolineato - “sta facendo la sua parte, sia per processare tempestivamente i risultati dei test, sia per cercare nuove soluzioni di contenimento del virus”. "Ci confrontiamo da sempre con il mondo intero dei ricercatori - ha detto ancora Sala - e vedo che sono in molti a chiedere pareri ad esperti da altre parti del mondo, poi ci accorgiamo che i migliori li abbiamo in casa noi". (com)