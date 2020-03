Coronavirus: D'Amato, contattate famiglie e insegnanti scuola Pomezia dopo caso positivo

- Sono stati contattati oggi telefonicamente dal servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Roma 6 tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe 3 C dell'istituto Pascal di Pomezia, frequentato dal figlio dell'agente di polizia, risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio. Le persone contattate sono tutte asintomatiche e sono state poste in sorveglianza domiciliare. "Inoltre - spiega D'Amato - sono in corso i contatti con i medici di medicina generale delle famiglie per informarli dell'evoluzione. È stato inoltre contattato il maestro di pianoforte, anche lui asintomatico e posto in sorveglianza domiciliare. Sono state date indicazioni per la sanificazione dell'istituto. Il sindaco viene costantemente aggiornato e lo voglio ringraziare per la collaborazione. Un grazie anche ai nostri operatori della Asl Roma 6 per lo straordinario lavoro che stanno facendo per rintracciare tutti i contatti stretti. Lavoro che proseguirà durante tutta la notte e nella giornata di domani". (Com)