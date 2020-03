Uruguay-Italia: sottosegretario Merlo, presto a Montevideo nuova sede consolare

- Il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, delegato dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha rappresentato l'Italia alla cerimonia d'insediamento del nuovo presidente di Uruguay, Luis Lacalle Pou. Lo riferisce una nota stampa. "E' evidente dalle immagini diffuse dalle tv latinoamericane l'empatia tra il sottosegretario della Farnesina e il nuovo presidente, che si traduce, auspicabilmente, in maggiori e più forti relazioni tra l'Italia e il Paese sudamericano", si legge. Durante il colloquio, Merlo e Lacalle Pou hanno reciprocamente sottolineato l'importanza della vasta comunità italiana residente in Uruguay. L'esponente del governo italiano ha portato al presidente e alla sua signora il saluto del presidente Mattarella; al ministro degli Esteri uruguaiano, Ernesto Talvi, i saluti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Merlo ha anche informato il presidente del fatto che presto la comunità italiana di Montevideo avrà una nuova sede consolare , una struttura di oltre 700 metri quadrati, moderna, sicura, con personale qualificato in grado di offrire ai nostri connazionali servizi consolari in tempi dignitosi; quella di una rete consolare forte, efficiente e organizzata, infatti, è da sempre una delle priorità del Sottosegretario Merlo in questa legislatura. (segue) (Res)