Roma: pacchi bomba e buste esplosive, tre feriti in poche ore

- Tre buste esplosive sono state recapitate tra Fiumicino e Roma e tre donne sono rimaste ferite. I casi non sarebbero collegati tra loro, ma le indagini sono ancora in corso da parte di polizia e carabinieri. L'ultimo episodio è avvenuto questa sera alle 19.15 in via Fusco, a Roma, dove una donna ha aperto una busta che le era stata recapitata, venendo investita da una esplosione che le ha provocato ferite alle mani. Poco prima, alle 18.22, stessa sorte è toccata ad un'altra donna in via Piagge. Anche quest'ultima ha riportato ferite alle mani a causa dell'esplosione di un plico. Ieri sera, invece, alle 23.30 circa l'esplosione causata da un pacco ha ferito una dipendente del centro di smistamento postale in via Cappannini, a Fiumicino. Per la donna i medici hanno stabilito dieci giorni di prognosi. Le persone ferite non avrebbero alcun legame tra loro. (Rer)