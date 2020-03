Brasile: è di 13 morti il bilancio naufragio sul fiume Jarì nello stato di Amapà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 13 morti il bilancio del naufragio della nave affondata nel fiume Jarì nello stato settentrionale di Amapà, in Brasile. Secondo i dati diffusi dal governo dello stato, 46 persone sono state salvate. Tuttavia il numero dei dispersi è ancora incerto dal momento che non è disponibile una lista dei passeggeri. I vigili del fuoco hanno ipotizzato che sulla nave si trovavano tra le 60 e le 70 persone. L'affondamento della nave Anna Karoline 3 è avvenuto all'alba di sabato 29 febbraio, vicino all'isola di Aruas e alla riserva estrattiva di Rio Cajari, sul fiume Jarì. La regione si trova a 130 chilometri dalla capitale di Amapà, Macapá, in un luogo di difficile accesso. Le prime chiamate di soccorso sono arrivate alle 5 del mattino e il primo mezzo di soccorso è riuscito a raggiungere l'area solo attorno alle 14. Anna Karoline 3 era partita alle 18 di venerdì 28 febbraio da Santana, Amapá, con destinazione Santarém, Pará. Le cause dell'incidente non sono ancora state divulgate. Il comandante della nave ha riferito al personale della marina militare che una forte raffica di vento ha colpito ila nave, facendo cadere i passeggeri in acqua. Un'indagine è stata avviata per indagare sul caso. (Brb)