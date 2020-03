Coronavirus: assessorato Lazio, 15 casi positivi e 3 guariti, nessuno residente a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 le persone che ad oggi sono risultate positive al nuovo coronavirus nel Lazio, di cui 3 guarite (la coppia cinese ormai negativizzata e il ricercatore italiano già dimesso). Nessuno residente a Roma. Lo rende noto l’assessorato alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. In particolare, allo stato attuale tutti i casi di positività al Covid-19 nella Regione Lazio derivano da link epidemiologici collegati al nord Italia. Dopo i 3 componenti della famiglia di Fiumicino con link lombardo, l'Istituto Spallanzani ha confermato un nuovo paziente affetto dal Covid-19: si tratta di un poliziotto residente a Torvaianica, nel comune di Pomezia, e operativo presso la caserma di Spinaceto. Ma non solo, sono risultati positivi anche la moglie dell'agente, i due figli e la cognata dell'uomo (tutti ricoverati in assistenza domiciliare). Oltre a loro, anche un "ulteriore caso positivo, con un link epidemiologico veneto" e un allievo vigile del fuoco della caserma di Capannelle (era stato a Piacenza). Inoltre, una donna di Fiuggi, in provincia di Frosinone, risultata positiva al Covid-19, è ricoverata all'Istituto Spallanzani in discrete condizioni e stabile. La donna era stata dal 16 al 23 di febbraio nelle zone del nord Italia in Lombardia e Veneto. In serata, è arrivata la conferma per un'altra persona: una donna di Cremona risultata positiva al Covid-19 è stata ricoverata in isolamento all'istituto Spallanzani di Roma. La signora si trovava in visita ai parenti e si è recata presso il pronto soccorso di Formia da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani.(Rer)