Usa: Pentagono sta lavorando a un vaccino contro il coronavirus

- Il Pentagono si sta impegnando per sviluppare un vaccino per contrastare il coronavirus. Lo ha detto ai giornalisti Usa Mark Milley, generale dell'esercito americano. “I nostri laboratori di ricerca militare stanno lavorando per cercare di scoprire un vaccino. Vedremo quindi come si evolverà nei prossimi due mesi”. Si prevede che ci vorranno da un anno a 18 mesi per avere un vaccino pienamente efficace e accessibile, secondo i principali funzionari sanitari statunitensi. Milley ha anche affermato che i laboratori militari del governo degli Stati Uniti “stanno lavorando in modo molto coerente, non solo sul vaccino ma anche per sostenere la salute” dei cittadini Usa. (Nys)