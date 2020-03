Roma: nuova illuminazione in parco a Centocelle, davanti a ex libreria incendiata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Virginia Raggi, sindaco di Roma, l'amministrazione capitolina in questo modo "conferma l'impegno orientato a potenziare e migliorare l'illuminazione pubblica, in particolare nelle periferie. E' il frutto di un lavoro di squadra portato avanti con Acea e Areti. In questo modo viene data una risposta concreta ai cittadini che, come nel caso del parco don Cadmo Biavati, potranno vivere in tranquillità i quartieri e gli spazi pubblici, anche la sera". Per il presidente del municipio V Giovanni Boccuzzi, "dopo il parco delle Energie al Prenestino, splende la luce al parco Biavati di via delle Palme a Centocelle. L'obiettivo è rendere vivibile anche la sera, soprattutto d'estate, i polmoni verdi del Municipio. L'impegno, oltre alla luce, è anche quello di incrementare i giochi per i piccoli". Francesco Del Pizzo, presidente di Areti, ha invece sottolineato che "la realizzazione di questa illuminazione nell'area del parco, che ne era completamente priva, e l'ammodernamento dell'impianto in via dei Castani si inseriscono in un più ampio intervento di riqualificazione di spazi urbani e aree verdi del quadrante di Centocelle per rendere tali luoghi sempre più fruibili per i residenti". (Rer)