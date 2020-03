Israele: alle 20 affluenza al 65,5 per cento

- Gli israeliani che si sono recati alle urne oggi fino alle 20 sono il 65,5 per cento degli aventi diritto. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione centrale per le elezioni. Si tratta dell’affluenza più alta mai registrata dal 1999 a oggi. Il dato indica un incremento alla stessa ora rispetto al voto del 17 settembre 2019 (63,7 per cento) e del 9 aprile 2019 (61,3 per cento). Gli israeliani che oggi sono chiamati al voto sono 6.453.255, in aumento dell’1 per cento (circa 60 mila nuovi elettori rispetto alle elezioni di settembre 2019). Per la terza volta in undici mesi, oggi gli elettori israeliani sono chiamati a scegliere i deputati che li rappresenteranno all'interno del parlamento, la Knesset. I seggi resteranno aperti fino alle 22. Le autorità hanno predisposto anche 14 seggi speciali per consentire di votare ai 5.630 israeliani in quarantena a causa del coronavirus. In occasione del voto del 9 aprile 2019 si erano recati alle urne il 68,46 per cento degli aventi diritto, mentre nella seconda tornata elettorale (il 17 settembre 2019) avevano votato il 69,83 per cento dei votanti. Ieri, primo marzo, alla vigilia del voto, sia il primo ministro uscente, il leader del Likud Benjamin Netanyahu, che il capo del partito Kahol Lavan (Blu e bianco) Benny Gantz, hanno predetto un risultato a loro favorevole del voto.(Res)