Usa: primarie, Amy Klobuchar esce dalla corsa e dà il suo sostegno a Biden

- Amy Klobuchar abbandona la campagna elettorale delle primarie del Partito democratico e appoggerà l'ex vicepresidente degli Usa, Joe Biden. La senatrice del Minnesota sarà a Dallas, in Texas, insieme a Biden per ufficializzare il sostegno, come ha confermato un portavoce della sua campagna. Klobuchar ha lasciato la corsa il giorno prima delle primarie nel suo stato: martedì 3 marzo saranno assegnati 75 delegati nazionali in Minnesota, nel corso del Super Tuesday, in cui gli elettori democratici voteranno in 14 stati Usa, per eleggere oltre 1.300 delegati. Klobuchar ha cercato di ritagliarsi spazio con una piattaforma più moderata rispetto a molti dei suoi rivali, sostenendo di poter attirare gli elettori del Midwest. Klobuchar si è concentrata su questioni come l'assistenza sanitaria e i cambiamenti climatici. Mentre ha cercato di prendere le distanze dai suoi rivali, criticando in particolare il senatore Bernie Sanders per il suo piano che prevede di curare gratis tutti i cittadini Usa e l'ex sindaco di South Bend, Indiana, Pete Buttigieg - che ha lasciato domenica - sostenendo che non avesse esperienza. (Nys)