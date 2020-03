Usa: Wall Street torna a crescere, si attende pacchetto di stimoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la peggior settimana dalla crisi del 2008, Wall Street è tornata a salire e ha chiuso la seduta in rialzo, con gli investitori che scommettono che le banche centrali possono stabilizzare i mercati e proteggere la crescita economica dall'impatto del coronavirus. Il Dow Jones è salito a 1.294 punti, ovvero del 5,1 per cento, a 26.706, dopo aver iniziato in rosso la seduta. L'S&P 500 ha guadagnato il 4,6 per cento e il Nasdaq Composite ha aggiunto il 4,5 per cento. Gli investitori puntano a un piano della Federal Reserve e le altre principali banche centrali che nei prossimi giorni potrebbero portare a un taglio dei tassi sul costo del denaro. Inoltre ci si attende un piano di stimoli all’economia da parte del governo Usa.(Nys)