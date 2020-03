Usa: Pentagono, rischio basso per esercito di infezioni da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha minimizzato le preoccupazioni che il coronavirus rappresenti un rischio significativo per i membri dell’esercito statunitense e per la catena di personale che si occupa dell’approvvigionamento globale dei militari. “In questo momento, l'impatto complessivo sull'esercito americano è molto, molto minimo. Non possiamo dire che è zero, ma è davvero minimo, pochissimi casi diagnosticati, eccetera”, ha dichiarato Mark Milley, generale dell'esercito americano. “Ciò non sorprende perché abbiamo una popolazione giovane, sana, vaccinata”, ha aggiunto, affermando che il dipartimento della Difesa ha rinviato esercitazioni militari congiunte nella penisola coreana dopo che la settimana scorse le due principali basi del Paese orientale erano state chiuse per precauzione.(Nys)