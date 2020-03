Libia: Di Maio, ringraziamento a inviato Salamé per competenza, impegno e caparbietà

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso "un ringraziamento" all'inviato delle Nazioni Unite e capo della missione Onu in Libia (Unsmil), Ghassan Salamé, "per competenza, impegno e caparbietà con cui ha affrontato il suo incarico in un momento così difficile per la Libia". Lo riferisce la Farnesina su Twitter. Il capo della diplomazia italiana ha aggiunto che "il lavoro" di Salamé "è stato determinante e costituirà un importante punto di riferimento per il suo successore". Oggi Salamé ha annunciato di aver chiesto di essere rimosso dal suo incarico. La richiesta, come da lui stesso spiegato in un messaggio su Twitter, è stata presentata direttamente al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Per due anni ho cercato di riunire i libici, frenare le interferenze esterne e preservare l'unità del Paese", ha spiegato il diplomatico libanese. "Fino ad oggi si è tenuto il vertice di Berlino, è stata emessa la risoluzione 2510 e sono state lanciate le tre percorsi (militare, economico e politico, ndr) nonostante la riluttanza di alcuni. Ora che la mia salute non consente più questo ritmo di stress ho chiesto al segretario generale di rimuovermi dall'incarico, sperando nella pace e stabilità per la Libia", ha aggiunto. (Res)