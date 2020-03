Uruguay-Italia: sottosegretario Merlo, presto a Montevideo nuova sede consolare (2)

- Il senatore ha inoltre invitato il presidente Lacalle Pou e signora a visitare l'Italia, invito accettato di buon grado da parte della coppia presidenziale: "Il presidente e sua moglie mi hanno detto che amano l'Italia, la nostra storia e la nostra cultura", ha affermato Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), a margine dell'evento. In occasione della cerimonia d'insediamento, il sottosegretario Merlo ha avuto modo di incontrare diversi capi di Stati e leader di governo. Tra questi, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro: "Il Brasile – ha scritto Merlo su Instagram, postando la foto col presidente brasiliano - è un Paese in cui vivono milioni di italiani. Con il presidente Bolsonaro abbiamo parlato dell'importanza che riveste, a livello culturale, sociale ed economico, la comunità italiana in quel Paese sudamericano. Tra le altre cose, ho annunciato al presidente che presto apriremo un consolato a Victoria, Espiritu Santo, cosa che gli ha fatto molto piacere e per la quale ha ringraziato il governo italiano". Merlo ha avuto l'opportunità, inoltre, di un colloquio con il Re di Spagna, Filippo VI, il ministro degli Esteri della Repubblica argentina, Felipe Sola, il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Luis Ebrard. Oggi il sottosegretario ha visitato la Scuola Italiana di Montevideo: "Da quest'anno i ragazzi della Scuola italiana di Montevideo visiteranno anche il Parlamento Italiano", ha fatto sapere Merlo, cosa che è stata accolta con grande entusiasmo dagli allievi e dalle autorità della scuola. "I fondi che dedichiamo alla promozione delle nostre scuola italiane all'estero sono un vero investimento per il nostro Paese", ha evidenziato Merlo, accompagnato durante tutti gli incontri dall'ambasciatore Giovanni Battista Iannuzzi e nella scuola italiana anche dal senatore Adriano Cario. (Res)