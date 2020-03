Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNELa Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione dell'area giochi all'interno del Parco di Torre del Fiscale (Via di Torre di Branca, 108) - Ore 9.30La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione del punto lettura all'interno del plesso scolastico "Fabio Filzi" (Via del Frantoio, 46) - Ore 15Si riunisce l'assemblea Capitolina presso il palazzo Senatori - Ore 14-19L'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Veronica Mammì, partecipa alla cerimonia di commemorazione in occasione dell'anniversario della morte di Teresa Gullace, medaglia d'Oro al merito civile (Viale Giulio Cesare, angolo Via Carlo Alberto dalla Chiesa) - Ore 10L'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, interviene al convegno "Verso una legge per l'architettura - Principi, regole e processi per la qualità dello sviluppo urbano in Italia" (Museo MAXXI, Via Guido Reni 4) - Ore 17.30 (segue) (Rer)