Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONEIl Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla firma del Protocollo per il potenziamento del collegamento ferroviario Roma – Pescara. All'evento prendono parte l'Amministratore Delegato RFI, Maurizio Gentile, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L'appuntamento si tiene presso la Sala del Parlamentino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Piazza Porta Pia 1 a Roma - Ore 15.30VARIEProtesta dei lavoratori delle scuole del Lazio organizzato da Cgil Cisl e Uil di Roma e del Lazio. Piazza Montecitorio - Ore 14Firma del Protocollo di intesa sulla linea ferroviaria Roma-Pescara fra MIT, Regione Abruzzo, Regione Lazio e Rfi per la linea ferroviaria Roma - Pescara. Obiettivo del documento è costituire un gruppo di lavoro per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per il miglioramento delcollegamento. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ore 15.30Inaugurazione della mostra itinerante “Mediterraneo: nessuno potrà dire non sapevo”, una selezione di vignette di Mauro Biani sul tema delle migrazioni e delle morti nel Mediterraneo. Presso La Casa della Memoria e della Storia in via San Francesco di Sales, 5 - Ore 18 (Rer)