Coronavirus: D'Amato, donna di Cremona positiva, ricoverata allo Spallanzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di Cremona è risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata in isolamento all'istituto Spallanzani di Roma. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "La signora - spiega D'Amato in una nota - si trovava in visita ai parenti e si è recata presso il pronto soccorso di Formia da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. È in corso l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna. Il personale sanitario è stato posto in vigilanza domiciliare".(Com)