Israele: elezioni parlamentari, affluenza al 71 per cento

- Gli israeliani che oggi si sono recati alle urne sono stati il 71 per cento degli aventi diritto. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione centrale per le elezioni aggiornati alla chiusura delle urne. Si tratta dell’affluenza più alta mai registrata dal 1999 a oggi. Il dato indica un incremento rispetto al voto del 17 settembre 2019 (69,4 per cento) e del 9 aprile 2019 (67,9 per cento). Gli israeliani che oggi sono stati chiamati al voto sono 6.453.255, in aumento dell’1 per cento (circa 60 mila nuovi elettori rispetto alle elezioni di settembre 2019). Secondo i primi exit poll, il partito Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu potrebbe ottenere 37 seggi nel prossimo parlamento d'Israele, arrivando a comporre una maggioranza assieme agli alleati di centro-destra. Questo quanto emerge dai primi exit poll diffusi dall'emittente "Channel 13" dopo il voto di oggi, il terzo in meno di un anno. Nelle due precedenti tornate elettorali né Netanyahu né il suo rivale, il generale in congedo Benny Gantz, leader della coalizione centrista Kahol Lavan, erano riusciti ad arrivare a formare un governo. Questa volta il distacco tra i due sembra allargarsi, di pari passo con la crescita dell'affluenza. In base alle prime rilevazione, il Likud prenderebbe 37 seggi nella prossima Knesset; Kahol Lavan 32; la Lista congiunta araba 14; gli ultraortodossi di Shas 9; Yisrael Beytenu di Avidgor Lieberman 8; il Giudaismo unito nella Torah 8; Yamina 6; i laburisti 6. Il blocco di destra di Netanyahu arriverebbe a controllare metà dei deputati della Knesset. Il blocco centrista di Gantz si fermerebbe a 52. Yisrael Beytenu, con i suoi otto seggi potrebbe ancora fare da ago della bilancia. (Res)