Coronavirus: Regione Lazio, 98 persone richiamate per test dopo accesso a pronto soccorso Tor Vergata

- Le autorità sanitarie hanno richiamato 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata il 26 e il 27 febbraio e che sono potenzialmente venute a contatto con l'agente di Polizia risultato positivo ai test per il Covid-19. Tra queste, sono 15 quelle che risultano sintomatiche, che andranno valutate clinicamente e che poi eventualmente verranno sottoposte al test per il coronavirus. Sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due gli operatori della vigilanza in servizio presso l'ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici. A renderlo noto è stato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Inoltre, sono in sorveglianza sanitaria attiva domiciliare 5 agenti del commissariato di Spinaceto: sono tutti asintomatici, ma dovranno completare il percorso di isolamento domiciliare sotto la sorveglianza della Asl competente e in accordo con il dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma. Inoltre l'allievo Vigile del fuoco proveniente da Piacenza e risultato positivo al Covid-19 è stato trasferito dalla scuola di Capannelle all'Istituto Spallanzani di Roma. Nel bollettino medico di oggi dell’Inmi Spallanzani è stato precisato che sono ricoverati presso l’istituto 7 casi positivi al nuovo Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. In tutto sono stati valutati, ad oggi, presso l’accettazione dello Spallanzani 216 pazienti: di questi, 181 sono risultati negativi al test e sono stati dimessi; 35 sono i pazienti tutt’ora ricoverati.(Rer)