Coronavirus: Sala, botta economica impatterà in maniera significativa su bilancio Comune

- L'emergenza coronavirus si farà sentire in maniera significativa anche sul bilancio preventivo del Comune di Milano, che - ad esempio - incasserà meno del previsto dai dividendi della società di gestione degli aeroporti Sea, previsti in 100 milioni, dalla tassa di soggiorno (50 milioni), da quella di occupazione del suolo pubblico Cosap (63 milioni) e dai biglietti Atm. Lo ha fatto sapere in Consiglio comunale il sindaco Giuseppe Sala, a seguito di un lungo confronto con i capigruppo, in cui li ha invitati ad arrivare al più presto all'approvazione del bilancio 2020, proponendo loro di collaborare alla redazione di un bilancio straordinario, che potrebbe arrivare in Aula a giugno e che terrà conto delle conseguenze dell'emergenza sanitaria. "Ho chiesto ai capigruppo di discutere su come proseguire nelle logiche di approvazione del bilancio. La mia proposta ai gruppi è che si proceda il più celermente possibile all'approvazione del bilancio, consapevoli che stiamo approvando un bilancio che appartiene un po' al passato, perché nella pubblica amministrazione funziona più il bilancio preventivo che consuntivo e bisogna prima determinare le entrate". A questo proposito Sala ha detto che "essendo il Comune a sua volta una grande azienda, questa botta economica di cui abbiamo discusso impatterà in maniera significativa anche sul bilancio del Comune. Ad esempio noi abbiamo 100 milioni dai dividendi di Sea. Quanti saranno? Io sto cominciando a chiedere a Sea di fare delle valutazioni. Non è semplice e non è un esercizio che si può fare in due giorni. Pensate ad Atm, alla Cosap o alla tassa di soggiorno. Quindi anche il Comune di Milano si dovrà confrontare con entrate molto più basse".(Rem)