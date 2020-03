Albania: presidente Meta minaccia di sciogliere il Parlamento

- Se la maggioranza di centrosinistra del premier albanese, Edi Rama, non rinuncerà alle modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale, il presidente della Repubblica firmerà lo scioglimento del Parlamento: lo ha avvertito questa sera lo stesso capo della Stato Ilir Meta, al termine di una manifestazione contro il governo da lui convocata su un asse stradale principale della capitale. Meta ha detto che aspetterà la conclusione della riforma elettorale entro il prossimo 15 marzo, per poi firmare il decreto "nella stessa aula del Parlamento, diventato un luogo di reato". Durante la manifestazione di questa sera, alla quale si è unita anche l'opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha, Meta ha usato toni duri contro la maggioranza, da lui definita "un piccolo gruppo occulto, fatto di traditori e golpisti". La Costituzione albanese prevede lo scioglimento dell'Assemblea nazionale dal presidente della Repubblica solo quando non viene eletto il presidente del Consiglio e quando quest'ultimo, non riesce ad ottenere il 50 per cento dei voti nel caso di una mozione di fiducia. (segue) (Alt)