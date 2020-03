Motori: a febbraio cresce il mercato delle due ruote, ma si attendono prossimi mesi per effetto coronavirus

- Cresce a febbraio il mercato delle due ruote, ma i prossimi mesi diranno se gli effetti dell'epidemia del coronavirus sul mercato saranno a lungo termine. È quanto emerge dai dati di vendite di febbraio diffusi oggi da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). “Il mese di febbraio totalizza 18.114 immatricolazioni (veicoli superiori a 50cc), pari a +11,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. L'incremento è alimentato sia dagli scooter che, con 9.273 pezzi venduti, crescono del 11,1 per cento, sia dalle moto che aumentano del 12,5 per cento con 8.841 veicoli immatricolati” spiega Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA evidenziando che è significativa anche la crescita nel settore dei ciclomotori che totalizzano 1.678 vendite pari a +53,5 per cento rispetto a febbraio 2019. “Stiamo raccogliendo informazioni sullo stato di salute delle nostre aziende – prosegue Magri - dopo l'improvvisa accelerazione della crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese: filiere produttive, tenuta delle scorte nel medio termine, logistica, saranno oggetto di attento monitoraggio nelle prossime settimane. Le statistiche del mese di febbraio - attese dagli operatori per valutare la risposta del mercato – sembrano comunque indurre a un certo ottimismo e mettono in luce un paese che non vuole soccombere alla paura, ma, al contrario, tornare alla normalità. Vedremo nei prossimi mesi come evolverà la situazione". (segue) (Com)