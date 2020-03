Motori: a febbraio cresce il mercato delle due ruote, ma si attendono prossimi mesi per effetto coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, il primo bimestre del 2020 conferma lo stato di buona salute del mercato con 32.756 veicoli immatricolati, pari a una crescita del 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, gli scooter con 17.082 vendite fanno segnare +11,5 per cento mentre le moto totalizzano 15.674 veicoli corrispondenti a +8,3 per cento. Apprezzabile il trend dei ciclomotori che crescono del 51,6 per cento rispetto al primo bimestre 2019, con 3.462 veicoli venduti, evidenziando l'effetto positivo degli incentivi. Per effetto del contributo statale, infatti, le vendite dei ciclomotori elettrici sono aumentate di tre volte rispetto allo stesso periodo del 2019, arrivando a 1.391 unità; analogo il trend per i motocicli a emissioni zero, che totalizzano 645 immatricolazioni. Il mercato complessivo delle due ruote a motore in Italia (moto e scooter immatricolati + ciclomotori 50cc) nei primi due mesi del 2020 ammonta pertanto a 36.218 unità, con un incremento del 12,9 per cento. Dall'analisi per cilindrata delle immatricolazioni di scooter (over 50cc) emerge l'importanza degli scooter di 125cc con 5.970 pezzi e un +8,7 per cento, mentre arretrano gli scooter del segmento 300-500cc con 5.847 veicoli e un -8 per cento. Positivo l'andamento degli scooter da 150 fino a 250cc con 3.295 vendite pari al +31,6 per cento. Eclatante la crescita dei maxiscooter oltre 500cc, con 1.965 unità e un raddoppio dei volumi. (segue) (Com)