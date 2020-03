Motori: a febbraio cresce il mercato delle due ruote, ma si attendono prossimi mesi per effetto coronavirus (3)

- Nelle moto consolidano la leadership le oltre 1000cc con 4.428 vendite pari al +4,2 per cento. Le moto tra 800 e 1000cc a seguire hanno venduto 3.867 pezzi e sono stabili +0,6 per cento. Le moto da 300 a 500cc con 2.646 unità ottengono un +4,2 per cento. Le medie cilindrate tra 600 e 750cc con 2.491 moto registrano un ottimo +40,7 per cento. Leggermente sotto la media la crescita delle 125cc con 1.680 unità e un +5,1 per cento. Infine si rilevano 562 pezzi e un +20,6 per cento per le 150-250cc. Il segmento principale della moto vede ancora le enduro stradali al primo posto con 6.154 unità in progresso del +6,1 per cento. Le naked con una crescita più vivace sono al secondo posto con 5.254 pezzi e segnano un +10,5 per cento; seguono le moto da turismo, con 1.918 immatricolazioni e un +4,7 per cento; in flessione le custom con 689 unità pari al -6,4 per cento; in forte aumento le sportive con 982 pezzi pari al +40,7 per cento; infine le supermotard sono in ripresa con 418 moto pari al +10,9 per cento. (Com)